Comunidad UDLAP participará en simulador financiero con un millón de pesos

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) firmó un convenio de colaboración con el banco de inversión mexicano, Grupo Financiero Actinver. Entre los acuerdos, se dio a conocer que la comunidad universitaria formará parte del “Reto Actinver”, el cual permitirá a sus contendientes utilizar un simulador conectado en tiempo real con los movimientos de la Bolsa Mexicana de Valores, para emular la creación de un portafolio de inversión a través de un millón de pesos virtuales.

Los tres integrantes con los mejores resultados serán premiados con 50,000 pesos, 20,000 pesos y 10,000 pesos, respectivamente.

“A través de esta iniciativa, nuestra comunidad podrá acercarse al mundo de las inversiones, desarrollar habilidades financieras y aplicar estrategias reales en un entorno de aprendizaje dinámico y colaborativo. Aquí, se marca el inicio de una alianza estratégica entre la UDLAP y Grupo Financiero Actinver, a quienes agradecemos profundamente por su confianza y por sumarse a este esfuerzo educativo. Su compromiso con la innovación y la educación financiera es admirable y estamos seguros de que esta alianza traerá grandes beneficios para nuestra comunidad”, afirmó José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la UDLAP.

Es importante informar que en el reto competirán miembros de la comunidad UDLAP, quienes podrán consultar sus resultados en tiempo real dentro de un ranking cerrado para los participantes. Dicha actividad iniciará el próximo 6 de octubre y concluirá el 14 de noviembre del 2025. Para el 9 de diciembre, los tres ganadores del reto formarán parte de una ceremonia de premiación, que se llevará a cabo en las emblemáticas instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en la Ciudad de México.

“Poder colaborar con la UDLAP es muy gratificante. El reto solo es una parte de este convenio, pues tenemos el deseo y la intención de que se extienda a nuestra plataforma digital de educación financiera, ‘Acelera Academy’, y que impacte en la identificación de talento para realmente atacar en conjunto las oportunidades que ambas instituciones tenemos en mente”, comentó Luis Tinajero Michel, director de Educación e Innovación de Grupo Financiero Actinver.

El evento donde se llevó a cabo la firma del convenio y se dio a conocer el inicio del reto, contó además con dos conferencias relacionadas con la inteligencia artificial en la industria tecnológica y el mundo financiero, mismas que fueron presentadas por Miguel Ángel Corona de NVIDIA y el Co-CEO de Infosel, Miguel García; pláticas que fungen como pruebas del compromiso de la UDLAP por ofrecer excelencia académica de manera integrada y constante a todos sus alumnos.

La alianza entre la UDLAP y Grupo Financiero Actinver se suma a los esfuerzos de la casa de estudios por impulsar y educar a una nueva generación de jóvenes especializados en el manejo de inversiones y la creación de patrimonios. Prueba de ello es la apertura de hace un mes del Centro de Análisis Económico y Estrategias de Inversión (CAEEI), el primer espacio financiero universitario de realidad inmersiva en América Latina, donde los estudiantes pueden obtener una experiencia completa y práctica del sistema financiero moderno.

Si deseas conocer más de la Universidad de las Américas Puebla, la universidad privada con mayor arraigo y tradición en el Estado de Puebla, que actualmente celebra con orgullo 85 años de su fundación y 55 años del campus en Puebla, visita https://www.udlap.mx/web/. Pero si deseas conocer de la oferta académica que brinda la UDLAP entra a https://www.udlap.mx/ofertaacademica, donde encontrarás información de Licenciaturas como la de Banca e Inversiones, Estrategias Financieras y Contaduría Pública, entre otras.

Te recomendamos: