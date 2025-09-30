Expresidente del Congo, Joseph Kabila, condenado a muerte por traición

El expresidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, ha sido condenado a muerte por traicionar a su país al ser líder de la Alianza Río Congo (AFC, en inglés) vinculada con el grupo armado Movimiento 23 de marzo (M23) como una facción política y encubridora de crímenes de guerra de los rebeldes.

El Tribunal Superior Militar de la República Democrática del Congo emitió un fallo para condenar en ausencia a Kabila como uno de los principales responsables de los ataques del grupo M23 en el este del país, además de recibir apoyo directo de Ruanda, país rival. Entre los delitos que se le imputan están: cargos de traición, insurrección y colaboración con grupos rebeldes.

El auditor general de las Fuerzas Armadas, el general Lucien René Likulia, había solicitado en agosto de 2024 la pena mortal para Kabila; sin embargo, el proceso judicial inició en julio de este año en ausencia de Kabila, y se basó en evidencias de la fiscalía y declaraciones de testigos.

Joseph había sido presidente de la RD del Congo de 2001 (cuando tomó el cargo luego del asesinato de su padre) hasta 2019; no obstante, en 2023 se exilió en Sudáfrica y hasta el momento se desconoce su paradero. Además de la condena de muerte, también se le impuso pagar 33 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios: 29 mdd para el Estado congoleño y dos millones para cada una de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur (parte este afectada).

