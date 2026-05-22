Manuel Neuer regresa con Alemania para el Mundial 2026

La selección de Alemania anunció este jueves su convocatoria oficial para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Tras conocerse las listas de potencias como Francia, Bélgica y Portugal, el combinado germano llegó con una gran sorpresa.

El técnico Julian Nagelsmann confirmó el regreso de Manuel Neuer, quien volvió del retiro internacional para disputar su quinta Copa del Mundo a los 40 años. El histórico guardameta es uno de los jugadores que más destaca en la lista y que mayor emoción genera entre los aficionados.

El jugador del Bayern de Múnich se había retirado de la selección tras disputar su último encuentro en la Eurocopa 2024. No obstante, ha decidido regresar para defender nuevamente a su país.

La decisión ha generado debate. Por un lado, un sector sostiene que la experiencia puede ser determinante en las fases cruciales; por el otro, se argumenta que era la oportunidad ideal para consolidar una nueva potencia generacional en la portería de cara a los próximos años.

Manuel Neuer llega a la cita mundialista con la exigencia de volver a los primeros planos y medirse cara a cara con las máximas potencias del fútbol. En este escenario, la baja de Marc-André ter Stegen y la reaparición del arquero, se han convertido en el foco principal de atención en torno a la selección alemana.

“Hemos decidido, tras muchas discusiones, que los tres mejores porteros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso hemos decidido llamar a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la selección”, expresó el técnico.

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Lista de convocados:

Arqueros

Oliver Baumann (Hoffenheim)

Manuel Neuer (Bayern Munich)

Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensores

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

David Raum (RB Leipzig)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Jonathan Tah (Bayern Munich)

Malick Thiaw (Newcastle)

Mediocampistas

Pascal Gross (Brighton)

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Angelo Stiller (Stuttgart)

Nadiem Amiri (Mainz)

Leon Goretzka (Bayern Munich)

Jamie Leweling (Stuttgart)

Delanteros

Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Kai Havertz (Arsenal)

Lennart Karl (Bayern Munich)

Jamal Musiala (Bayern Munich)

Leroy Sané (Galatasaray)

Deniz Undav (Stuttgart)

Florian Wirtz (Liverpool)

Nick Woltemade (Newcastle)

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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