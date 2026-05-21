Google lanza “Ask YouTube” para interactuar con videos

Google presentó “Ask YouTube” durante el evento Google I/O 2026, una herramienta que promete cambiar la forma en la que los usuarios navegan y entienden el contenido de la aplicación.

Cada día, millones de personas llegan a YouTube con muchas preguntas y, aunque la plataforma alberga una cantidad masiva de información, a veces puede ser un poco difícil saber por dónde comenzar.

Por ello, “Ask YouTube” busca reinventar la experiencia de navegación por completo para que la información sea mucho más fácil de entender y explorar.

Ahora, los usuarios podrán acceder a los videos que mejor se adapten a sus intereses y, lo más destacado, dirigirse directamente a los fragmentos más útiles.

With Ask YouTube, we’re bringing a new conversational search experience to @YouTube.



Type your question, and get both relevant videos alongside text in an interactive, structured response.



Rolling out this summer in the U.S. to start.#GoogleIO pic.twitter.com/qB3mgyuxEU — Google (@Google) May 19, 2026

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¿Como funcionará “Ask YouTube”?

La nueva herramienta funcionará como una experiencia conversacional dentro de YouTube. Los usuarios podrán escribir preguntas relacionadas con el contenido de un video y la inteligencia artificial responderá en tiempo real.

Además, la plataforma será capaz de identificar los momentos más importantes de un video y dirigir al usuario directamente a esos segmentos específicos, una función que Google considera clave para mejorar la navegación y el descubrimiento de contenido.

Según explicó la empresa, esta tecnología también ayudará a personalizar las recomendaciones y ofrecer resultados más alineados con los intereses de cada usuario.

Google confirmó que “Ask YouTube” comenzará a implementarse “ampliamente” en Estados Unidos durante el verano de 2026.

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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