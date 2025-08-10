Perseverance captura la imagen más nítida de Marte

El rover Perseverance de la NASA capturó la panorámica más nítida hasta la fecha de Marte, aprovechando el cielo despejado en la zona llamada “Falbreen”.

El mosaico se compone de 96 imágenes y muestra una roca que parece reposar sobre una ola de arena, una línea divisoria entre dos unidades geológicas y colinas en el horizonte.

La versión con colores mejorados destaca un cielo marciano claro y azul, mientras que la natural mantiene el característico tono rojizo.

El líder del instrumento Mastcam-Z, Jim Bell, aclaró que el cielo libre de polvo permitió una vista clara y se mejoró el contraste para resaltar diferencias en el terreno y el cielo.

La roca “flotante”, situada a 4.4 metros del rover, se formó en otro lugar y fue trasladada por deslizamiento, agua o viento, antes de que se formara la ondulación de arena bajo ella, de acuerdon con los geólogos.

Por su parte, la zona blanca brillante al lado izquierdo de la imagen se trata de una abrasión hecha con el taladro del rover para analizar la superficie antes de tomar una muestra.

