SEP Federal respalda a Bety Sánchez y Zacatlán

El municipio de Zacatlán y su presidenta municipal, Bety Sánchez, tienen todo el respaldo de la SEP federal, para beneficio de las y los docentes, así como de las instituciones educativas, señaló Euripides Flores, titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de esta dependencia.

El funcionario federal estuvo en Zacatlán para realizar una gira de trabajo junto con Bety Sánchez. En ese sentido, tuvieron un encuentro con directoras y directores de diversas instituciones educativas, así como una rueda de prensa.

En su mensaje, Euripides Flores aseguró que Bety Sánchez cuenta con el respaldo de la SEP Federal, e indicó que es una importante aliada de la educación, así como del magisterio.

Dijo que está enterado del trabajo que la alcaldesa está realizando a favor de las niñas, niños, adolescentes, docentes, padres de familia y en general de las escuelas.

Además, adelantó que habrá acompañamiento, así como apoyo tanto al municipio como al magisterio y la educación en Zacatlán por parte de la SEP Federal, para que continúe el bienestar en el pueblo mágico y la región.

Por su parte, Bety Sánchez agradeció a Euripides Flores que mire hacia Zacatlán. Dijo que seguirá siendo una aliada incondicional de la educación, para brindar mejores oportunidades a niñas, niños y adolescentes.

En esta gira de trabajo, también participó Sandra González de Yta, representante jurídica de la SEP en el Estado de Puebla.

