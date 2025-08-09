Entregan 38 alarmas vecinales en Bosques de San Sebastián

En el corazón nororiente de la capital poblana, el Gobierno del Estado llevó a cabo la cuarta entrega de alarmas vecinales, una estrategia clave para fortalecer la seguridad ciudadana en zonas identificadas por el mapa de calor como de alta incidencia delictiva. Esta entrega, realizada en Bosques de San Sebastián, fue encabezada por el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, en representación del gobernador Alejandro Armenta, quien impulsa un modelo de seguridad comunitaria basado en el diálogo, la organización vecinal y la tecnología de respuesta inmediata.

Durante el evento, se entregaron 38 alarmas a comités de paz y seguridad de diversas colonias del nororiente de Puebla. Estos dispositivos están conectados directamente con el sistema C5 y permiten una reacción policial inmediata mediante alertas y videovigilancia, lo que reduce significativamente los tiempos de respuesta ante emergencias. La iniciativa busca involucrar de forma activa a los vecinos en la prevención del delito y consolida una red de apoyo comunitario respaldada por la tecnología.

Los testimonios de vecinas como Victoria Gallegos y Brenda Paredes reflejan el impacto real de estas acciones. “Aquí han pasado muchos asaltos con armas, pero ahora con las alarmas y cámaras nos sentimos más seguras”, expresó Gallegos. Paredes, por su parte, agradeció que por fin se atienda a zonas como Amalucan, antes olvidadas: “Ya podremos salir con nuestras hijas sin miedo. Estas acciones nos dan confianza y esperanza de recuperar nuestras calles”.

En este contexto, el Secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, subrayó que el éxito de estas estrategias radica en la coordinación entre ciudadanos y autoridades: “Este programa es un impulso directo del gobernador Alejandro Armenta y permite reforzar iniciativas de seguridad, cuidar de su colonia y de su entorno. Los comités de paz y seguridad son el corazón de esta transformación”, aseguró.

Las autoridades reconocieron el liderazgo comunitario de las mujeres, quienes hoy encabezan los comités de paz y administran los recursos de obra pública. Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso local, resaltó: “No esperamos ver a nuestras presidentas persiguiendo a los delincuentes, pero sí liderando la organización vecinal para que entre todos hagamos de Puebla un espacio seguro”.

El subsecretario de Bienestar Social del Ayuntamiento de Puebla, Mario Montero Rosano, destacó que la seguridad con bienestar es un eje prioritario del gobierno estatal y municipal. “Hoy el oriente de la ciudad, antes olvidado, ha sido atendido con obras y ahora también con seguridad. Estos comités representan el esfuerzo colectivo de vecinos organizados que toman en sus manos el bienestar de sus comunidades”, expresó, mientras subrayaba la rehabilitación de espacios públicos que antes eran focos de delincuencia y que hoy son “senderos de paz”.

Durante su intervención, la presidenta del comité vecinal, Claudia Vanessa Flores, expresó su reconocimiento por las acciones del gobierno de Alejandro Armenta para brindar tranquilidad a las familias con las Alarmas Vecinales y de organizarlos para trabajar por la paz en las colonias.

