Ucrania no cederá territorio pese a negociación entre EU y Rusia

Ucrania aclaró que no cederá territorio a pesar de la proximidad de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra, afirmó el presidente Volodímir Zelenski.

La reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin será este 15 de agosto en Alaska, donde discutirían intercambios territoriales para beneficiar a ambas partes.

Ante esto, el presidente ucraniano afirmó en un video que “los ucranianos no regalarán su tierra al ocupante” y recordó que las fronteras están definidas por la Constitución.

Luego de la visita del enviado de Trump a Moscú, Zelenski intensificó llamadas con aliados para coordinar una respuesta firme, quien confía en la determinación de Estados Unidos, Reino Unido y otros socios para terminar con el conflicto.

Te puede interesar: ONU y varios países condenan operación militar de Israel en Gaza

A su vez, el Kremlin reclama cuatro regiones ucranianas y la península de Crimea, pese a aún no controlar totalmente esos territorios.

Algunos expertos como Tatiana Stanovaya advierten que, aunque la iniciativa es un intento realista de paz, estos compromisos podrían ser devastadores para Ucrania.

Las tensiones persisten mientras Estados Unidos y Rusia se preparan para la cumbre en Alaska, considerada clave para definir el futuro del conflicto.

Te recomendamos: