Sismo de magnitud 5.6 sacude Chiapas sin daños reportados

Un sismo de magnitud 5.6 sacudió varias regiones de Chiapas este sábado 9 de agosto sin que se reportaran daños personales o materiales, informó la Secretaría de Protección Civil del estado.

El temblor ocurrió a las 14:41 horas, con epicentro a 117 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, municipio de Suchiate, en la frontera con Guatemala.

El Sistema Estatal de Protección Civil activó protocolos de monitoreo en distintas regiones del estado. En Tuxtla Gutiérrez, edificios como el Palacio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno activaron las alarmas para una evacuación preventiva.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños materiales tras el sismo.

#Nacional 🚨El Servicio Sismológico Nacional registró a las 14:41 horas de este sábado un temblor de magnitud 5.6, con epicentro a 117 kilómetros al suroeste de #CiudadHidalgo, #Chiapas.



El movimiento pudo sentirse en diversas localidades de la zona, aunque con intensidades…

