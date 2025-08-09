Aprueban reformas para bicis y scooters eléctricos en CDMX

Los usuarios de scooters, bicicletas y motonetas eléctricas que superen los 25 km/h deberán contar con licencia de conducir, portar casco y registrarse ante la Secretaría de Movilidad (Semovi) en la Ciudad de México.

Esto de acuerdo a la reforma aprobada por la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la CDMX, con seis votos a favor, cero en contra y una abstención.

La comisión aprobó modificaciones a la Ley de Movilidad, donde los vehículos motorizados deberán portar placas, tarjeta de circulación, luces encendidas, además de estar prohibidos en ciclovías, banquetas y carriles exclusivos.

Dicha reforma obliga a registrar todos los vehículos eléctricos personales, incluso con permisos de otras entidades. Asimismo, se establece el uso obligatorio de casco y chaleco reflectante.

Te puede interesar: México acusa apropiación cultural de Adidas por huaraches oaxaqueños

El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín indicó que estas reformas buscan reconocer legalmente a dichos vehículos y garantizar criterios claros de circulación y seguridad.

Por su parte, la diputada Patricia Urriza, absteniéndose en la votación, advirtió posibles confusiones jurídicas respecto a la clasificación de vehículos motorizados y no motorizados.

El dictamen deberá ser turnado al Pleno para su discusión y posible aprobación en el segundo periodo extraordinario, los próximos días 15 y 18 de agosto.

Te recomendamos: