CONDUSEF impulsa foro a favor de autonomía económica de las mujeres

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en coordinación con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), realizó en el Complejo Cultural Los Pinos el Foro “Salud Financiera. Es tiempo de mujeres: La mejor jugada es tu libertad financiera”.

El encuentro reunió a autoridades del sector público y privado con el objetivo de visibilizar las brechas estructurales que enfrentan las mujeres en materia económica y financiera, así como para proporcionar herramientas que les permitan tomar decisiones informadas y avanzar hacia su libertad económica.

Durante la inauguración, el presidente de la CONDUSEF, Óscar Rosado Jiménez, destacó que las mujeres, aunque enfrentan mayores presiones económicas, también muestran una alta responsabilidad financiera. Subrayó la necesidad de diseñar productos y campañas financieras que respondan a sus necesidades para impulsar su libertad económica.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas Rodríguez, presentó el impacto del Proyecto Minerva, una iniciativa de educación financiera que ya ha beneficiado a más de 104 mil mujeres mexicanas, brindándoles herramientas prácticas para tomar decisiones informadas sobre ahorro, crédito, seguros y emprendimiento.

La secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Manola Zabalza Aldama, enfatizó la importancia de avanzar hacia un modelo de desarrollo que garantice finanzas sanas para las mujeres, con productos financieros adecuados y un marco regulatorio protector.

La vicepresidenta de Vinculación de la AMAFORE, Nieves Lanzagorta García, hizo un llamado a fortalecer la cultura del ahorro para el retiro entre las mujeres, especialmente entre emprendedoras que suelen priorizar otras necesidades financieras y postergan la planeación de su futuro.

La vicepresidenta Jurídica de la CONDUSEF, Elizabeth Noriega Aguilar, recordó que la educación financiera es clave para que las mujeres ejerzan su autonomía y tomen decisiones sobre su proyecto de vida. La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, señaló que la inclusión financiera de las mujeres es una prioridad de política pública, por lo que se impulsa una estrategia integral basada en mayor acceso al sistema financiero, políticas con enfoque de género y fortalecimiento de la educación financiera.

El foro incluyó tres conversatorios sobre decisiones financieras, financiamiento para emprendedoras y estrategias para fortalecer las finanzas personales, así como dos talleres prácticos sobre presupuesto y planeación financiera. Las asistentes participaron también en sesiones informativas sobre fraudes y seguridad financiera impartidas por especialistas de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública.

El encuentro concluyó con un mensaje sobre el impacto multiplicador de la salud financiera de las mujeres en sus familias, comunidades y la economía del país.

