Facultad de Veterinaria BUAP atendió casi 6 mil pacientes en hospitales

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, presidió el Primer Informe de Labores del director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, campus Tecamachalco, Fernando Utrera Quintana, quien destacó los avances académicos, de investigación y servicio a la sociedad.

Durante el informe se dio a conocer que la unidad académica brinda atención a través de tres hospitales veterinarios —dos de pequeñas especies y uno de grandes especies— donde se atendieron 5 mil 891 pacientes con la participación de 60 estudiantes, lo que fortalece su formación profesional.

Asimismo, se realizaron campañas de esterilización gratuita como parte de las acciones de vinculación y servicio a la comunidad. En el ámbito académico, la facultad cuenta con cuatro cuerpos académicos, de los cuales dos están consolidados, además de que durante el último año se realizaron 37 publicaciones científicas.

“Sorprendida por la labor que desempeñan, en docencia, en investigación, porque cada día consolidan cuerpos académicos, permanecen o ingresan en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y entregan las mejores cuentas a nivel de posgrado”, destacó.

