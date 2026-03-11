Académica IBERO Tlaxcala participa en conferencia educativa de la NASA

La Mtra. Lucía Cabrera Báez, encargada del área de Ciencias Naturales y del taller de ciencias en la Preparatoria IBERO Tlaxcala, llegó a la agencia de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) gracias a su vocación docente y por sus aportes al campo de estudio que busca soluciones innovadoras y focalizadas en la reconstrucción y preservación de la casa común.

Gracias a su trayectoria de acompañamiento cercano y académico al estudiantado para fomentar las ciencias, participó en la Conferencia de Educadores en Exploración Espacial (SEEC 2026), realizada en el Centro Espacial de Houston, centro oficial de visitantes del Centro Espacial Johnson de la NASA.

Su participación fue posible tras ser convocada junto con otros docentes a partir de su intervención en la ExpoCiencias Nacional, realizada en Tampico en diciembre del año pasado. En ese evento presentó una ponencia sobre el trabajo desarrollado durante varios semestres con estudiantes de la preparatoria en torno al huerto escolar, un proyecto académico enfocado en el análisis científico del suelo y sus microorganismos.

El trabajo realizado con las y los estudiantes ha sido progresivo. Durante aproximadamente seis semestres se han llevado a cabo estudios que iniciaron con el análisis de características del suelo —como compactación, humedad y pH— y posteriormente evolucionaron hacia la investigación de comunidades microbianas presentes en el terreno. Parte de estas investigaciones también derivó en otra experiencia internacional, cuando el grupo de la Mtra. Lucía Cabrera participó en Brasil con un estudio enfocado en los hongos presentes en el suelo del huerto.

La SEEC 2026 reúne a educadores de todo el mundo interesados en acercar la exploración espacial a las aulas. Durante tres días, las y los participantes asisten a talleres, conferencias magistrales y actividades prácticas relacionadas con la exploración espacial, el desarrollo científico y las metodologías para fortalecer la enseñanza STEM.

Entre los temas abordados se incluyeron la gestión de residuos espaciales, investigaciones sobre microgravedad, biología sintética aplicada a la exploración de otros planetas y estrategias pedagógicas para enseñar fenómenos científicos complejos mediante modelos, simulaciones y trabajo colaborativo.

También se presentaron experiencias que muestran cómo la exploración espacial involucra múltiples disciplinas, desde ingeniería y ciencias hasta áreas relacionadas con la salud, la alimentación y el diseño tecnológico.

De acuerdo con la Mtra. Cabrera Báez, uno de los principales aprendizajes de esta experiencia fue reconocer que la exploración espacial no se limita al trabajo de astronautas, sino que involucra una amplia diversidad de profesiones y habilidades. Por ello, una de las tareas centrales de la docencia consiste en ayudar a las y los estudiantes a descubrir sus talentos y desarrollar el pensamiento científico que les permita incidir en distintos campos del conocimiento.

La participación en este encuentro internacional abre nuevas posibilidades para fortalecer la práctica educativa en el aula y demuestra el compromiso de las y los docentes de las Preparatorias IBERO Puebla y Tlaxcala por seguir impulsando en las y los estudiantes el interés por la ciencia, la exploración y la innovación.

