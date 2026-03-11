Reforma Electoral avanza en comisiones solo con votos de Morena

El dictamen de la iniciativa de Reforma Electoral fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados con 45 votos de Morena, por lo que avanzó para su discusión en el pleno este miércoles.

La votación se realizó en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, donde Morena alcanzó la mayoría simple —50 por ciento más uno— necesaria para avalar el documento.

La aprobación se dio sin el respaldo de sus aliados, ya que PT y Partido Verde votaron en contra, al igual que las bancadas de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que en conjunto sumaron 39 votos.

La discusión del dictamen inició después de las 18:00 horas en la Cámara de Diputados. Desde el arranque del debate, los partidos aliados de Morena adelantaron que no respaldarían la propuesta.

Aunque la propuesta del Ejecutivo Federal avanzó en comisiones, su eventual aprobación en el pleno requerirá mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los votos de los diputados presentes.

🔴 EN VIVO / Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoralhttps://t.co/AxDZzq5sep — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 11, 2026

Editor: César A. García

