José María N, culpable de la desaparición de Paulina Camargo

Después de 18 horas de audiencia, un Tribunal de Enjuiciamiento determinó que José María N. es culpable de la desaparición de Paulina Camargo Limón ocurrida en agosto de 2015.

Cobijados por su familia, al igual que aquella noche en la que iniciaron con la búsqueda de la entonces joven embarazada de 19 años, Rolando y Rocío salieron entre aplausos de la Casa de Justicia.

“Lo que él hizo no estuvo bien y lo que él hizo con Paulina y su bebecito, que era su hijo, no es correcto”, dijo Rocío en un breve mensaje a sus seres queridos.

“Justicia para Paulina”, resonó a las 1:40 de la madrugada de este martes.

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#IMPORTANTE 🚨 Después de 18 horas de audiencia, un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en contra de José María "N" por la desaparición de #PaulinaCamargo, ocurrida en agosto de 2015



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El tiempo que José María estará en prisión por este delito se establecerá el próximo viernes a las 13 de la tarde en otro audiencia.

El fallo condenatorio se da tras casi cinco meses de juicio oral y a un mes de cumplirse los 11 años de la desaparición de Paulina, mismo lapso que José María se encuentra en prisión.

“Chema” como era llamado, fue acusado en un inicio del homicidio de la joven embarazada de cuatro meses con quien sostuvo una relación, sin embargo, después de un proceso judicial largo y una condena por este delito, logró que lo absolvieran en marzo de 2024, al no encontrar a Paulina.

Por ello, la Fiscalía General del Estado reformuló su acusación e inició un segundo proceso por desaparición de particulares, lo que evitó su salida de prisión y el inicio del juicio oral.

Editor: Renato León

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