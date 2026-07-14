Bety Sánchez anuncia techado para telesecundaria de Tlatempa

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, volvió a sorprender a la comunidad de Tlatempa, pues durante la graduación de las y los estudiantes de la Telesecundaria Margarita Maza de Juárez, anunció la construcción del techado en la zona de educación física.

Durante la graduación de la generación de las y los alumnos de la telesecundaria antes mencionada, que pertenece a la comunidad de Tlatempa, la presidenta municipal entregó un vale por la construcción del techado en el área de impartición de educación física.

Bety Sánchez entregó este vale de construcción a los directivos y docentes de la institución, quienes habían hecho sus respectivas solicitudes para esta obra, que por fin se verá materializada.

El techado de esta telesecundaria, que será ejecutado a través del programa #EscuelasDe10, se suma a la transformación que está viviendo la comunidad, pues recientemente Bety Sánchez inauguró la rehabilitación del camino que lleva a Tlatempa, además de una cancha de fut5 en la unidad deportiva y encabezó una jornada de reforestación en la misma zona.

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