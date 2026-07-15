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SMDIF Cuautlancingo entrega prótesis dental gratuita a beneficiaria

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Foto: SMDIF Cuautlancingo.

La presidenta del Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo, Tere Alfaro, entregó una prótesis dental a la señora Nieves Gil Aguilar, beneficiaria de la Estancia de Día, como parte de las acciones que impulsa el organismo para mejorar la salud y el bienestar de las personas adultas mayores.

La prótesis fue otorgada de manera gratuita, mediante el trabajo coordinado entre la Dirección de Servicios de Salud y el Departamento Dental del SMDIF, con el propósito de brindar una atención integral y facilitar el acceso a servicios que contribuyen a una mejor calidad de vida.

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