Presentan la 18.ª Feria de la Cecina 2026 en Atlixco

El Gobierno Municipal de Atlixco y el Comité Organizador presentaron la 18.ª edición de la Feria de la Cecina 2026, uno de los eventos gastronómicos más importantes del municipio, que se realizará los próximos 1 y 2 de agosto en el Centro de Convenciones de Atlixco.

Durante la rueda de prensa, en representación de la presidenta Ariadna Ayala, la regidora de Turismo, Arte y Pueblos Originarios, Valerie Bartsch Aburto, destacó que esta feria se ha consolidado como una de las principales tradiciones gastronómicas de Atlixco gracias al trabajo e innovación del comité organizador, que ha fortalecido el evento sin perder la esencia de la cocina local.

Valeri Bartsch señaló que la feria también representa una oportunidad para que visitantes, restauranteros y compradores mayoristas conozcan la calidad de la cecina atlixquense, fortaleciendo su posicionamiento como uno de los productos gastronómicos más representativos de la región y del estado.

En esta feria, además del tradicional taco de cecina, los asistentes podrán disfrutar de platillos emblemáticos como el huaxmole de hueso de cecina y las enchiladas atlixquenses, preparados por productores y cocineras de la región.

La edición 2026 contará con la participación de 11 expositores de cecina y 11 de guarniciones, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos para los visitantes. Asimismo, se estima la comercialización de cerca de cinco toneladas de cecina, lo que permitirá generar una importante derrama económica y beneficiar directamente a las familias productoras del municipio.

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