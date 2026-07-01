Juan Manuel Alonso inicia pavimentación de la calle Reforma

Como parte del compromiso por fortalecer la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de las familias texmeluquenses, el Gobierno Municipal, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, inició los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Reforma, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Con una inversión superior a 1 millón 417 mil pesos, la obra beneficiará a miles de personas que diariamente transitan por esta importante vialidad, al ofrecer mejores condiciones de movilidad, mayor seguridad y una conexión más eficiente entre las comunidades de San Lucas Atoyatenco y San Baltazar Temaxcalac.

Durante su mensaje, el alcalde Juan Manuel Alonso destacó que esta vialidad conectará con la calle Puebla de la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, obra que próximamente será inaugurada. Señaló que esta conexión permitirá mejorar la comunicación entre ambas comunidades, reducir los tiempos de traslado y generar mejores condiciones de movilidad para miles de texmelquenses.

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, José Jaime Sánchez Cuevas, puntualizó que el proyecto contempla la pavimentación de más de 671 metros cuadrados de concreto hidráulico en una longitud de casi 100 metros, además de la aplicación de pintura para la señalización.

Al arranque de los trabajos asistieron regidoras, regidores, secretarios, funcionarios municipales, así como el presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Javier Montalvo Juárez, quien agradeció el respaldo del alcalde por impulsar el desarrollo de la comunidad. Asimismo, destacó que, previo al inicio de la pavimentación, se realizaron trabajos de rehabilitación de las redes de drenaje sanitario y agua potable.

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