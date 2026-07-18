Lupita Cuautle entrega apoyos del programa “Cambiando Vidas”

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la tercera de cinco entregas bimestrales del programa “Cambiando Vidas”, mediante el cual se distribuyeron medicamentos, pañales y bolsas de colostomía a habitantes del municipio.

En su intervención, la edil destacó el compromiso inquebrantable del Sistema Municipal DIF para brindar apoyo y respaldo total a las familias sanandreseñas, asegurando que nadie se quede atrás y que los sectores más vulnerables cuenten con las herramientas necesarias para mejorar su entorno diario.

En esta jornada se beneficiaron a las y los sanandreseños con medicamentos y con pañales y bolsas de colostomía, apoyos que representan un alivio para la economía familiar y contribuyen a preservar la salud, dignidad y bienestar de quienes más lo necesitan.

Además de la entrega de insumos, el Sistema Municipal DIF brinda a las y los beneficiarios un acompañamiento integral, que incluye atención médica, orientación nutricional y apoyo especializado de acuerdo con las necesidades de cada persona. Asimismo, se imparten capacitaciones y cursos para el uso adecuado de los medicamentos, pañales y bolsas de colostomía, con el propósito de fortalecer el autocuidado, prevenir complicaciones y mejorar su calidad de vida.

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