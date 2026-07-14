Motociclistas se manifiestan en contra de la “Ley Casco” en Puebla

La tarde de este lunes, integrantes del Movimiento Motociclista de Puebla realizaron una manifestación en distintos puntos de la ciudad para expresar su inconformidad contra la denominada “Ley Casco”.

El contingente, integrado por al menos 30 motociclistas, inició su recorrido en el Paseo Bravo y avanzó por la avenida Juárez con destino a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), donde manifestaron su rechazo a la entrada en vigor del engomado obligatorio establecido por dicha normativa.

Al arribar a la sede de la dependencia estatal, los inconformes realizaron un acto simbólico de protesta en contra de la medida, la cual ya se encuentra vigente en Puebla. Tras permanecer alrededor de 15 minutos en el lugar, los motociclistas se retiraron sin que se reportaran incidentes.

Durante la movilización, los integrantes del movimiento rechazaron la colocación obligatoria de engomados con chip en los cascos, al señalar que la medida no garantiza una mayor seguridad para los conductores ni representa una solución efectiva para combatir la comisión de delitos.

Te puede interesar: Bloquean carretera en Quecholac por trabajadores lesionados

Asimismo, cuestionaron el manejo de la información personal que podría recopilar el dispositivo, al considerar que no existen garantías claras sobre su protección. Los manifestantes también calificaron la disposición como una medida recaudatoria, debido al impacto económico que, aseguran, podría representar para trabajadores repartidores y personas que utilizan la motocicleta como principal fuente de ingresos.

Finalmente, señalaron que las nuevas disposiciones generan una estigmatización hacia los motociclistas, al considerar que se criminaliza a todo el gremio en lugar de enfocarse en sancionar a quienes cometen actos ilícitos.

Cabe mencionar que la denominada “Ley Casco” en Puebla corresponde a una reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, mediante la cual se busca regular la circulación de motocicletas y vehículos eléctricos en la entidad.

Editor: César A. García

Te recomendamos: