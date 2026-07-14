Investigan muerte de escolta ministerial al sur de Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la muerte de José Francisco B., de 57 años, quien se desempeñaba como escolta incorporado al ministerio y quien fue encontrado sin vida en la azotea de una vivienda ubicada en la zona sur de la capital poblana.

La víctima, de acuerdo con fuentes consultadas, trabajaba como escolta del coordinador de Robo de Vehículos de la FGE; aunque todavía se desconoce si su estado era activo o no en la corporación.

El descubrimiento ocurrió cuando un albañil realizaba labores en el inmueble y observó a un hombre inconsciente sobre la azotea, por lo que los propietarios solicitaron el apoyo de policías y paramédicos.

En el reporte inicial se mencionó que el hombre presuntamente habría intentado ingresar al domicilio para cometer un robo; sin embargo, al no presentar pruebas de ello, esto quedó solo como una hipótesis.

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Posteriormente, policías municipales acordonaron el área y notificaron a la FGE, cuyos agentes ministeriales arribaron para efectuar las diligencias y el levantamiento del cadáver.

Durante las investigaciones llegó al lugar la hija del fallecido, quien explicó que desde la tarde del domingo su padre le informó por teléfono que acudiría a una reunión en un auditorio, pero nunca volvió a su domicilio en la colonia Minerales del Sur.

Tras buscarlo por distintas zonas, finalmente acudió al sitio donde fue localizado y confirmó su identidad.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación y esperan los resultados de la necropsia para establecer la causa de muerte y deslindar responsabilidades.

Editor: César A. García

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