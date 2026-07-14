Detienen a tres directores de seguridad en la Mixteca poblana

La versión de un presunto “Operativo Enjambre” en la Mixteca poblana tomó fuerza este lunes tras la movilización simultánea de corporaciones ministeriales en distintos municipios de la región. De manera preliminar, se sabe sobre detenciones importantes en Tehuitzingo, Chietla y Chila de la Sal, donde la evidencia oficial disponible permite confirmar tres aprehensiones.

La Plataforma Nacional de Detenciones registra el aseguramiento de David V., director de Seguridad Pública de Chietla, quien fue detenido en la comandancia local de dicha localidad y trasladado a la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros. El sistema también reporta la captura de José Santiago B., director de Seguridad de Chila de la Sal, quien fue atrapado horas más tarde en la localidad de San Miguel La Toma. Mientras que a Gonzalo N. lo capturaron cuando se encontraba en la zona centro del municipio de Tehuitzingo, donde también fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Los tres casos aparecen bajo la intervención de Policía Ministerial de Investigación, y los registros indican que fueron puestos a disposición de autoridades ministeriales en Izúcar de Matamoros.

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Fuentes locales señalaron que el despliegue involucró a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), quienes habrían ejecutado acciones coordinadas contra mandos municipales presuntamente investigados por delincuencia organizada y asociación delictuosa. Sin embargo, las autoridades no han informado cuántas órdenes judiciales fueron cumplimentadas ni si existen más funcionarios bajo investigación.

La movilización provocó sorpresa en la región debido a que los señalados ocupaban cargos relacionados con la seguridad pública municipal. Habitantes reportaron presencia de unidades oficiales en distintos puntos de la Mixteca durante varias horas, mientras crecían las versiones sobre una intervención coordinada en al menos tres municipios.

Editor: César A. García

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