PC mantiene búsqueda de hombre desaparecido en canal de Valsequillo

Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, mantiene operativos de búsqueda para localizar a un masculino identificado como Emilio N., quien se encuentra desaparecido después de que la motocicleta en la que viajaba fuera localizada al interior del canal de Valsequillo, pero en la zona del sifón del municipio de Tecali de Herrera.

De acuerdo con el reporte, el masculino salió aproximadamente a las 02:00 horas del 12 de julio de una fiesta en el rancho Tecorral y transitaba con dirección a la cabecera municipal de Tecali de Herrera y esa fue su última ubicación conocida.

Al no tener comunicación con él, sus familiares iniciaron la búsqueda y alrededor de las 15:30 horas localizaron la motocicleta dentro del canal, por lo que, solicitaron el apoyo de las autoridades.

Desde el momento en que el Gobierno del Estado tuvo conocimiento del hecho, personal operativo inició recorridos pie-tierra por ambas márgenes e inspección del cauce del canal de Valsequillo, a la altura de la carretera Tecali de Herrera–Ahuatepec–Atoyatempan, sin que hasta el momento se haya logrado la localización de la persona ni de nuevos indicios.

En las acciones participa personal de la Secretaría de Marina, Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, Policía Forestal Estatal, Bomberos del Estado y Protección Civil Municipal de Tecali de Herrera.

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