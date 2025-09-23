Diputados federales por Puebla rinden primer informe

En el marco del Primer Informe de Actividades de las y los diputados federales por Puebla, que contó con la presencia del gobernador Alejandro Armenta y del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, la legisladora Rosario Orozco Caballero destacó que la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México representa un acto de justicia a la lucha de generaciones de mujeres por la igualdad.

Orozco subrayó que el pueblo decidió dar continuidad a la transformación, lo que compromete a los poderes públicos a trabajar con perspectiva de género, sensibilidad social y un firme compromiso contra la desigualdad. Resaltó que, con las reformas aprobadas en el primer año de legislatura, se construyó un país más justo y soberano, blindando los derechos de los más vulnerables y defendiendo la soberanía nacional.

La diputada recordó además que Puebla ha sido colocada en el centro de proyectos estratégicos del gobierno federal, como la Casa de Diseño de Semiconductores, el Polo de Desarrollo en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, el rescate del Río Atoyac y los programas sociales. “El objetivo es legislar con honestidad y cercanía; no le fallaremos al pueblo”, afirmó.

En su mensaje, Ricardo Monreal resaltó que el movimiento de la Cuarta Transformación ha impulsado la política social más grande en la historia del país y que, por primera vez, las mujeres ejercen sus derechos en plenitud. Señaló que en el Grupo Parlamentario de Morena, de 253 integrantes, 145 son mujeres, lo que refleja la igualdad sustantiva alcanzada.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta recalcó que los principios de la Cuarta Transformación —no robar, no mentir y no traicionar al pueblo— deben ser una conducta de vida de quienes ejercen cargos públicos, destacando que Puebla acompaña la visión humanista de la presidenta de México.

Finalmente, el coordinador de las y los diputados de Morena, Juan Antonio González Hernández, subrayó que este informe demuestra la unidad legislativa y garantizó que Puebla cuenta con todo el respaldo de las y los legisladores federales para servir con lealtad y cercanía a la ciudadanía.

