Disparan en el rostro a hombre durante colecta para fiesta patronal en Tehuacán

Un matrimonio que realizaba la colecta de dinero para la fiesta patronal de la parroquia de San Pablo Tepetzingo, fue víctima de una agresión por un vecino que le disparó en el rostro al padre de familia; no obstante, poco después fue detenido.

Durante el lunes, el matrimonio que recolectaba el dinero fue interceptado en la calle 20 de Noviembre con altura de Reforma, donde un hombre comenzó a agredirlos, debido a que supuestamente habían espantado a sus animales.

Aunque los ciudadanos insistían en no querer un conflicto con este hombre, el masculino sacó un arma de fuego y le disparó directo al rostro al esposo de quien es encargada de la parroquia local.

Vecinos de la zona dieron ayuda al afectado, mientras que el responsable se escondía en su domicilio; una vez con las autoridades en el área, el herido fue llevado al Hospital General de Tehuacán.

Poco después policías municipales y personal de la Marina desplegaron un operativo para capturar al responsable de este ataque, mismo que fue llevado ante un Ministerio Público.

