Atlixco celebra 446 años de su fundación

Atlixco conmemoró el 446 aniversario de la fundación de la Villa de Carrión, en una ceremonia encabezada por la presidenta municipal Ariadna Ayala, con la presencia de autoridades de la SEDENA y representantes del sector educativo.

En su mensaje, la alcaldesa destacó la riqueza histórica y cultural que distingue a la ciudad. Recordó que Atlixco, reconocido en su momento como el “Granero de América”, tuvo también un papel relevante en la época textil y recibió el título de “Dos Veces Heroica Ciudad de Atlixco”.

“Nos llena de orgullo ser herederos de una historia y un registro cultural de más de dos mil años. Desde sus inicios, nuestra comunidad creció en torno al cerro de San Miguel, lugar fundacional donde 500 familias se unieron para dar vida a esta ciudad milenaria, que hasta hoy sigue siendo el centro de las celebraciones que nos unen como atlixquenses”, expresó Ariadna Ayala.

La presidenta municipal recordó que la abundancia de agua en el valle sorprendió al cronista fray Toribio de Benavente, guardián del convento, quien describió al lugar como el más cercano al paraíso terrenal en la Nueva España y lo nombró Valdecristo. Señaló que esa riqueza natural y cultural sigue siendo motivo de orgullo tanto para habitantes como para visitantes.

Con un llamado a honrar el pasado y fortalecer la identidad comunitaria, Ariadna Ayala invitó a la ciudadanía a reencontrarse con sus raíces y celebrar con orgullo la historia de Atlixco en este aniversario.

