¡Ojo! Inician trabajos de rehabilitación en Camino Real a Cholula

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Infraestructura, anunció el inicio de los trabajos de rehabilitación con pavimento asfáltico en 4.5 kilómetros del Camino Real a Cholula, en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre la Calzada Zavaleta y el Periférico Ecológico.

La obra, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, forma parte del plan de recuperación de vialidades en la capital poblana y se enmarca en la estrategia de generar Senderos de Paz, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la dependencia, los trabajos beneficiarán a más de 2.3 millones de habitantes.

Los insumos utilizados fueron donados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la maquinaria es propia, lo que representa un ahorro del 54.4 por ciento en el costo de la intervención. En términos equivalentes, la obra se traduce en la rehabilitación de 90 calles de 50 metros cada una.

El periodo de ejecución será de 50 días con labores en horario de 8:00 a 20:00 horas. La primera etapa contempla el fresado a la altura de la desincorporación del Periférico Ecológico en dirección a Calzada Zavaleta. La Secretaría exhortó a las y los automovilistas a conducir con cortesía vial bajo el esquema de cruce 1×1, prever tiempos de traslado y atender los avisos de señalización.

Se trabajará en un solo carril, manteniendo habilitado el contiguo para la circulación. Aunque el tránsito será lento en la zona, se garantizará el acceso a locales comerciales, viviendas, fraccionamientos y cruces vehiculares y peatonales.

La dependencia informó también que continúan los trabajos de rehabilitación en las laterales de la Recta a Cholula, Calzada Zavaleta, Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu y Camino al Batán. Asimismo, en los próximos días iniciarán obras en la carretera a San Baltazar Tetela (entre Bulevar Valsequillo y Calle Hermanos Serdán), Calle Independencia, acceso hacia Africam Safari, calles 24 Sur y 12 Oriente, Carretera Puebla-Tlaxcala y Prolongación de la 11 Sur, todas con fecha de conclusión para noviembre.

