Lupita Cuautle ha entregado más de 12 mil despensas en San Andrés Cholula

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la cuarta entrega de apoyos alimentarios del programa “Con Rumbo a una Mejor Nutrición”, dirigido a personas en situación vulnerable.

Durante la jornada, la alcaldesa destacó que desde el inicio de su administración se ha buscado atender a sectores prioritarios como adultos mayores y personas con discapacidad. Subrayó que con esta etapa se alcanzan ya más de 12 mil despensas distribuidas de manera directa en los hogares sanandreseños.

La secretaria del Bienestar, Nohemí Azcatl Cortés, detalló que en la cabecera municipal, así como en inspectorías y juntas auxiliares —entre ellas Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Concepción La Cruz, Concepción Guadalupe, San Luis Tehuiloyocan y Santa María Tonantzintla, además de la Delegación Atlixcáyotl— se han entregado 1,930 despensas de un total de 3,000 correspondientes a esta etapa. Añadió que en los próximos días las entregas continuarán en San Bernardino Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, San Rafael Comac y San Francisco Acatepec, hasta cumplir la meta trazada.

Con este programa, el Gobierno Municipal busca fortalecer la alimentación y el desarrollo social de las familias en San Andrés Cholula.

Te recomendamos: