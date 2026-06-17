Portero de Cabo Verde tiene una vida ligada a México 86

El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como “Vozinha”, firmó una actuación histórica al mantener su portería en cero frente a España en el debut de Cabo Verde en el máximo torneo de selecciones.

Con siete atajadas decisivas, el guardameta fue clave para sostener un empate sin goles ante uno de los grandes favoritos del torneo.

Tras el partido, su historia tomó un giro especial luego de que su padre revelara en entrevista el origen de su nombre. Explicó que lo llamó Josimar en honor al futbolista brasileño homónimo, quien brilló en México 1986 con goles sorprendentes que marcaron aquel torneo.

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👨‍👧 El papá de Josimar Vozinha, líder de los 'tiburones azules' demuestra el amor y orgullo que siente al ver a su hijo en la Copa del Mundo. 🥰



¿Será este un impulso para el portero? 🤩



📺 Sigue la Copa Mundial de la FIFA… pic.twitter.com/TwfHfr74eJ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 15, 2026

El padre del arquero recordó que su hijo nació precisamente en 1986, durante el desarrollo de aquel torneo, lo que hizo aún más simbólica la elección del nombre. Afirmó que nunca imaginó que décadas después su hijo estaría disputando un torneo internacional de futbol y destacando.

Emocionado por el momento, señaló que ver a su hijo en el máximo escenario del fútbol es “el sueño de todo padre”, especialmente después de un partido tan exigente en el que Cabo Verde logró un resultado histórico frente a España.

Vozinha fue elegido el mejor jugador del partido tras el debut mundialista de su selección, con un resultado de 0-0 contra la nación que ganó el máximo torneo de futbol en 2010. Una de las historias que se viralizó en redes sociales que no pudo compartir el momento con su madre, pues no pudo ingresar a Estados Unidos debido a que no podían pagar el visado.

قسمت ہو تو ایسی، چالیس سالہ مکینک Vozinha اپنے پہلے ہی فٹ بال میچ میں ہیرو بن گیا ،سپین جیسی ٹیم کو ایک گول نہ کرنے دیا 50+ کوششیں ناکام بنا کے میچ برابر کردیا۔۔ یہ میچ فٹ بال کی تاریخ کا ایک اہم میچ بن گیا۔



Vozinha کے ایک رات میں 40 ہزار فالورز 8 ملین تک جا پہنچے ❤️ pic.twitter.com/JZ0Q9rPUPv — Farid Malik (@FaridMalikPK) June 17, 2026

Editor: Edgar Espinoza

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