Diputados poblanos rinden informe con respaldo de Monreal y Armenta

En el marco del Primer Informe de Actividades Legislativas de las y los diputados federales por Puebla, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, reconoció el trabajo realizado en la entidad y aseguró que la rendición de cuentas de los legisladores poblanos marca un precedente de transparencia a nivel nacional.

Acompañado por el gobernador Alejandro Armenta, Monreal afirmó que los diputados federales de Puebla defenderán el presupuesto en beneficio de las familias, en unidad con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de un proyecto de la Cuarta Transformación que definió como “un movimiento con rostro humano”. Subrayó que este ejercicio es inédito: “Es el primero en el país y estoy seguro que será ejemplo para otros estados. Es una muestra clara de unidad”, puntualizó, destacando la lealtad de los legisladores hacia la presidenta y el gobernador.

En su intervención, el mandatario poblano señaló que la tarea política implica coordinar intereses y esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, bajo una directriz institucional encabezada por la presidenta Sheinbaum. Reiteró que los principios de la Cuarta Transformación —“no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”— son la base de su administración, al tiempo que expresó su respaldo a los diputados: “Les transmito a mis compañeras y compañeros diputados el respeto pleno a su trabajo, mi solidaridad a la tarea que hacen”.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena en Puebla, Juan Antonio González Hernández, aseguró que existe el compromiso de informar con transparencia, honestidad, rectitud e integridad. Añadió que con este acto se demuestra la unidad de la legislatura poblana, sustentada en la diversidad y el respeto.

