Realizan rodada ciclista por el Día Mundial Sin Automóvil en Puebla

En el marco del Día Mundial Sin Automóvil, el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, llevó a cabo una rodada ciclista por las principales vialidades del Centro Histórico. La actividad buscó promover el uso de medios de transporte sustentables y sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de reducir los niveles de contaminación ambiental.

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, explicó que esta jornada forma parte de un programa permanente impulsado por la administración municipal. “Desde el Gobierno de la Ciudad estamos impulsando el uso de medios de transporte alternativos que permitan mejorar la movilidad de las y los poblanos. Por ello, iniciamos con acciones de mantenimiento y rehabilitación en 50.02 kilómetros de infraestructura ciclista de la ciudad, así como la construcción de 21.21 kilómetros más de ciclovías”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial, Norman Campos Velázquez, resaltó que el 7.8 por ciento de los poblanos utilizan la bicicleta como medio de transporte, de acuerdo con cifras del INEGI. “Nuestra entidad se ubica entre los seis estados con mayor uso de la bicicleta, lo que supera la media nacional que es de 4.9 por ciento. De ahí, la importancia de continuar con la mejora de la infraestructura ciclista del municipio”, afirmó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del Cabildo, Leobardo Rodríguez Juárez, recordó que el Día Mundial Sin Automóvil, celebrado cada 22 de septiembre en distintos países, tiene como propósito fomentar alternativas de movilidad sustentable, reducir las emisiones contaminantes y elevar la calidad de vida en las ciudades. “El objetivo no es solo dejar el auto un día, sino reflexionar sobre cómo nos movemos diariamente y apostar por una ciudad más limpia, segura y sostenible”, destacó.

De acuerdo con datos oficiales, en México circulan 53 millones 115 mil 396 vehículos, de los cuales 1.3 millones corresponden al estado de Puebla.

Con actividades de este tipo, el Gobierno Municipal busca consolidar una capital en orden, fomentando una cultura de movilidad sustentable y disminuyendo la dependencia del automóvil, en beneficio del medio ambiente y de la salud pública.

