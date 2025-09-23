Figuras del CMLL reciben reconocimiento Orgullo Poblano en el Congreso

Por su invaluable aporte para hacer de la lucha libre un patrimonio cultural de México y un deporte que une a las familias, el Congreso del Estado, a través de la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, y la presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, Ana Lilia Tepole Armenta, entregaron el reconocimiento Orgullo Poblano a integrantes de la lucha libre mexicana.

Durante el evento, la legisladora Laura Artemisa García Chávez destacó el impacto social de la lucha libre como un catalizador que ayuda a reencauzar vidas e inculcar valores como la disciplina, el trabajo constante y la determinación.

También señaló que esta práctica deportiva y sus protagonistas se han convertido en modelos a seguir para niñas, niños y jóvenes, demostrando que el deporte y la disciplina son un camino para alcanzar sus metas.

La legisladora reconoció a las mujeres en la lucha libre, como Lady Metal, y a todas las luchadoras mexicanas, por su valentía y esfuerzo para abrirse camino en un deporte tradicionalmente masculino.

Su ejemplo es motivo de inspiración para que las niñas “sepan que pueden ser lo que ellas quieran, incluso luchadoras o comandantas supremas de las fuerzas armadas”, señaló Laura Artemisa García.

Por su parte, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta, hizo un homenaje a Don Salvador Lutteroth, fundador de la promotora de lucha libre profesional más antigua de México, la cual se fundó en 1933, y hoy es conocido como el Consejo Mundial de Lucha Libre.

En su intervención, el presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre, Salvador Lutteroth Lomelí, agradeció el reconocimiento otorgado por el Congreso del Estado, especialmente a los jóvenes luchadores poblanos que, a pesar de su corta trayectoria, han logrado reconocimiento nacional.

El Congreso del Estado entregó los reconocimientos a Salvador Lutteroth Lomelí, a Benjamín Mar, administrador de la Arena Puebla; a la luchadora Lady Metal y a los luchadores: Místico, Stigma, Rayo Metálico, Xelhua, Blue Shark y Black Tiger.

También se otorgaron reconocimientos in memoriam a Don Salvador Lutteroth González, fundador del Consejo Mundial de Lucha Libre; a Francisco Alonso Lutteroth, expresidente del Consejo Mundial de Lucha Libre y a Don Manuel Robles, exadministrador de la Arena Puebla.

Es importante señalar que el reconocimiento Orgullo Poblano se entrega a destacadas personalidades nacionales y estatales que, con su dedicación, creatividad y pasión, han realizado aportaciones significativas.

