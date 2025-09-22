Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro frente a Lamine Yamal

El delantero francés Ousmane Dembélé fue distinguido con el Balón de Oro tras liderar al Paris Saint-Germain (PSG) a la conquista de su primera Liga de Campeones de Europa, mientras que la española Aitana Bonmatí recibió por tercer año consecutivo el premio en la rama femenina.

El reconocimiento a Dembélé llega tras una temporada de ensueño. Bajo la dirección de Luis Enrique, el delantero, inicialmente cuestionado por indisciplina, asumió el rol de delantero centro y se consolidó como pieza clave en la histórica campaña del PSG, que además del título europeo completó un cuádruple de trofeos. En la final de la Champions, en la que el club parisino goleó 5-0 al Inter de Milán, destacó por su labor tanto ofensiva como defensiva.

El francés se impuso en la votación al joven Lamine Yamal, delantero del Barcelona, quien a sus 18 años brilló en la pasada temporada con títulos de Liga y Copa del Rey, semifinales de Champions y protagonismo en la Eurocopa 2024, donde España se coronó campeona.

Por su parte, Bonmatí superó a su compatriota Mariona Caldentey, repitiendo como la mejor jugadora del mundo. La centrocampista del FC Barcelona igualó un récord histórico al convertirse en la tercera persona en conquistar el Balón de Oro en tres ediciones consecutivas, siguiendo los pasos de Michel Platini (1983-1985) y Lionel Messi (2009-2012).

El Balón de Oro, creado en 1956 por la revista France Football, reconoce al mejor futbolista del mundo a través de la votación de periodistas. Actualmente, participan en el proceso representantes de los 100 países mejor clasificados en el ranking FIFA para el premio masculino y de los 50 primeros lugares en la clasificación femenina.

Con este reconocimiento, Dembélé se convirtió en el sexto futbolista francés en obtener el trofeo, uniéndose a figuras como Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema. El último ganador había sido el español Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City.

