Donovan Carrillo clasifica a los Juegos Olímpicos de Invierno

El patinador mexicano Donovan Carrillo aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, tras obtener el tercer lugar en el Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo celebrado en Beijing, China.

Con una puntuación total de 222.22 unidades, el atleta se consolidó como uno de los protagonistas de la competencia y garantizó su presencia en la máxima justa deportiva por segunda ocasión consecutiva, luego de su debut en Beijing 2022.

Con este resultado, el jalisciense aseguró el segundo boleto para México en la edición invernal de 2026, reafirmando su papel como referente del deporte nacional y como uno de los impulsores de esta disciplina en el país.

Carrillo, considerado el rostro del patinaje artístico en México, realizó una actuación que combinó precisión técnica y emotividad. Al concluir su programa, expresó su satisfacción por cumplir un sueño más en su trayectoria.

“Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos por segunda vez. (…) Es muy inspirador ver cómo todos lo están haciendo tan bien, cómo están superando sus propios límites y haciendo sentir muy orgullosos a sus países”, declaró tras recibir la medalla.

