Tom Holland es hospitalizado tras caída en rodaje de Spider-Man

La filmación de Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de Marvel Studios y Sony Pictures, fue suspendida temporalmente debido a que el actor Tom Holland sufrió un accidente durante el rodaje en Glasgow, Escocia.

De acuerdo con reportes de la prensa especializada, el intérprete de Peter Parker resultó con una conmoción cerebral leve tras golpearse la cabeza durante la filmación de una escena de acción el pasado viernes. Según el medio británico The Sun, el actor fue trasladado de urgencia a un hospital, al igual que una mujer —posiblemente una doble de acción— que también resultó lesionada.

Fuentes de la producción citadas por Deadline aseguraron que Holland “tomará un breve descanso por precaución” y que retomará las grabaciones en los próximos días, mientras que The Hollywood Reporter adelantó que el actor se reunirá con representantes de Sony Pictures para definir los pasos a seguir en la continuidad del rodaje.

El incidente detuvo de inmediato la producción y, de acuerdo con versiones extraoficiales, podría retrasar el calendario de trabajo durante algunas semanas. Además, autoridades británicas, incluida la Health and Safety Executive, evalúan la posibilidad de iniciar una investigación sobre las circunstancias del accidente.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), está programada para estrenarse el 24 de julio de 2026. Hasta el momento, los estudios responsables no han emitido un comunicado oficial sobre la situación de Holland ni sobre los posibles ajustes en la producción.

