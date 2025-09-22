En Zacatlán, exestrella de la NBA pide a niñas y niños que nunca se rindan

El exbasquetbolista Horacio Llamas, primera figura mexicana en debutar en la NBA, visitó el municipio de Zacatlán para impartir un entrenamiento a niñas, niños y adolescentes en el marco de la Copa Nacional Indígena Óscar Diablo Castellanos.

Durante la jornada, Llamas compartió parte de su experiencia personal y profesional con los participantes. “Yo vengo desvelado, llegué a las 3 de la mañana, pero aquí estoy con toda la actitud y energía para trabajar y aprender de ustedes”, expresó al inicio de la sesión, en la que puso en práctica ejercicios enfocados en la defensa y el ataque.

En su mensaje a las y los menores, subrayó la importancia de la perseverancia. “Nunca se rindan”, les pidió, recordando los momentos difíciles que enfrentó antes de lograr su debut en la liga estadounidense. Entre las anécdotas que compartió, relató cómo su madre le pidió un autógrafo tras su llegada a la NBA, mismo que ella conserva enmarcado como uno de sus tesoros más valiosos.

Llamas también hizo un llamado a los padres de familia para respaldar a sus hijas e hijos en la búsqueda de sus metas. “Lo primordial es el amor y todo el apoyo que les puedan dar”, señaló.

Por su parte, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, agradeció la participación del exbasquetbolista y destacó la importancia de este tipo de encuentros. Aseguró que su gobierno busca generar oportunidades para que niñas, niños y jóvenes puedan cumplir sus sueños y, al convivir con figuras del deporte, comprendan que es posible alcanzarlos.

