Puebla refuerza seguridad y prevención en manejo de gas LP

Tras la explosión de una pipa de gas LP en Ciudad de México, que ha dejado hasta el momento 29 muertos, autoridades en Puebla destacan la importancia de la prevención y regulación en el manejo del gas LP.

El jefe del Departamento de Rescate Urbano del Municipio, Misael Sánchez, señala que las fugas de gas por robos de tuberías, malas conexiones y/o llenado incorrecto de cilindros son las más frecuentes.

Ante esto, la respuesta de Protección Civil a reportes vía 911 es de 7 a 11 minutos y, en la mayoría de los casos, controlan la emergencia sin incidentes mayores.

Entre las recomendaciones se encuentra no llenar cilindros en exceso y mantener en buen estado las conexiones y tanques. Asimismo, personal puede acudir al domicilio y hacer una correcta conexión.

La regidora y presidenta de Protección Civil, Mariela Solís, explica que las pipas e instalaciones deben cumplir normas federales y leyes estatales y municipales que regulan transporte y seguridad.

Señaló que, ante cualquier inconsistencia, el municipio puede sancionar incumplimientos y coordinar con varias secretarías para supervisar rutas, horarios, condiciones técnicas y capacitación.

También advierte sobre el riesgo que implican cilindros viejos o corroídos, e insiste en reportar cualquier anomalía al 911. Además, alerta sobre prácticas peligrosas como rellenar cilindros en casas o daños físicos a los tanques.

En casos de deflagración, recomienda no quitar la ropa ni aplicar agua, sino esperar auxilio especializado. Se debe reportar inmediatamente para atención médica y seguridad del área.

La regidora Solís resaltó la realización de simulacros y brigadas comunitarias para fortalecer la cultura de prevención, así como la importancia de la participación social en estas acciones.

Finalmente, reconocieron la necesidad de mayores recursos para Protección Civil y la coordinación federal, estatal y municipal para actuar con rapidez y eficacia ante emergencias relacionadas con el gas LP en Puebla.

