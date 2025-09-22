Finaliza colecta a favor de bomberos y servicios prehospitalarios en Texmelucan

Con la aportación de líderes sociales, del sector comercial, empresarios, organismos, autoridades municipales y del estado, así como de la ciudadanía en general, concluyó la Primera Colecta Municipal a favor de bomberos y servicios prehospitalarios, en la cual el gobierno municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, aportará otra cantidad igual a lo recaudado.

En el zócalo de San Martín Texmelucan se llevó a cabo la clausura de la Primera Colecta Municipal a favor de bomberos y servicios prehospitalarios, misma que tiene el objetivo de recaudar fondos para adquirir equipo y mejorar las condiciones laborales del personal antes mencionado.

La Regidora de Protección Civil, Marie Astrid Tame Macías, agradeció el apoyo del sector privado y de la sociedad texmeluquense que se sumó a esta iniciativa que pretende apoyar a quienes día a día arriesgan su vida para salvar la integridad física y el patrimonio, no solo de los vecinos de San Martín Texmelucan, sino de municipios aledaños.

En el cierre de la colecta municipal, estuvieron presentes regidores, quienes también solicitaron donativos a favor de esta noble causa. Cabe señalar que próximamente se dará a conocer la cifra final de lo recaudado en beneficio de los bomberos y personal de servicios prehospitalarios.

