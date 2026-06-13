Impulsarán producción del Café Bienestar con planta en San José Chiapa

En el marco de la Convención Nacional del Café CONCAFÉ 2026, la directora general de Alimentación para el Bienestar del Gobierno de México, María Luisa Albores González, anunció que Puebla se consolidará como el principal polo de producción del Café Bienestar, al ser la entidad elegida para la construcción de una planta procesadora en el municipio de San José Chiapa, dentro de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad.

Durante su participación en este encuentro nacional, María Luisa Albores reconoció el impulso que realiza el gobernador Alejandro Armenta Mier, para que el proyecto fortalezca la cadena productiva del grano y de esta manera generar mayores oportunidades para las familias, más empleos y seguridad alimentaria.

Agregó que el Gobierno del Estado donará un espacio en San José Chiapa, lo que permitirá posicionar al estado como un punto estratégico para la transformación y comercialización del café mexicano. La entidad fue elegida por su ubicación geográfica privilegiada, ya que concentra la producción proveniente de los principales estados cafetaleros del país, entre ellos Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

“Nuestra materia prima queda centralmente en Puebla, por eso este estado se convierte en el lugar ideal para recibir el café, transformarlo y distribuirlo”, puntualizó la directora, al subrayar que posteriormente los frascos serán distribuidos a diferentes regiones del país en las más de 26 mil Tiendas Bienestar.

En su intervención, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, destacó el respaldo de la directora de Alimentación para el Bienestar, del gobierno federal, ya que es necesario que las y los productores poblanos conozcan las estrategias de atención para el campo que desarrolla la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el gobernador Alejandro Armenta Mier. “Nuestro movimiento tiene una razón, porque hoy el centro somos nosotros los ciudadanos, antes no era así”, afirmó. Asimismo, ratificó el compromiso de trabajar en concordancia con el Humanismo Mexicano para lograr la soberanía alimentaria.

Para el productor Floriberto López, originario de Zongozotla, este encuentro es una gran oportunidad para comercializar el café que cultiva a mil 240 metros sobre el nivel del mar. Mientras que, Lourdes Navarro Peralta, proveniente de Hueytamalco, es indispensable la capacitación y conocimiento técnico para mejorar los procesos. Aseguró que, en este espacio, ha aprendido también sobre los programas que apoyan a las y los productores a colocar sus marcas en otros mercados.

Cabe destacar que, como parte del segundo ciclo de acopio de Café Bienestar en Puebla, a la fecha se han logrado 732.07 toneladas del aromático, en beneficio de 3 mil 200 productores de los municipios de Amixtlán, Hueyapan, Huehuetla, Xochitlán de Vicente Suárez, Tlaola y Xicotepec de Juárez. Estos resultados reflejan el compromiso de los programas federales con el fortalecimiento de la cafeticultura, al garantizar mejores condiciones de comercialización y contribuir al bienestar de las familias productoras de la entidad.

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