Convertirán “La Panga” en restaurante flotante en Lago de Valsequillo

La embarcación conocida como “La Panga” será convertida en un restaurante flotante en el Lago de Valsequillo como parte de un proyecto integral de desarrollo turístico que también contempla la instalación de viveros, un mirador, áreas de juegos mecánicos y espacios para la venta de artesanías.

Así lo anunció el gobernador Alejandro Armenta Mier durante un recorrido por el Puente de la Transformación, acompañado por el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que el puente vehicular que conecta las juntas auxiliares de San Baltazar Tetela y Los Ángeles Tetela representa una obra humanista, al atender una demanda histórica de los habitantes de la zona que permaneció sin resolverse durante más de 70 años.

En ese contexto, informó que su administración destinará recursos para el aprovechamiento turístico del Lago de Valsequillo, con el objetivo de generar desarrollo económico para las comunidades cercanas.

Explicó que “La Panga”, utilizada durante años como medio de transporte entre ambas localidades, será rehabilitada para operar como un restaurante flotante. Asimismo, adelantó que se construirá un mirador y se incorporarán diversos atractivos recreativos, entre ellos juegos mecánicos.

Como parte de la estrategia para fortalecer la economía local, señaló que se instalarán viveros frutales y florales, además de una zona destinada a la comercialización de artesanías elaboradas por habitantes de las dos comunidades.

#Puebla 🗣️ "La Panga" va convertirse en un restaurante flotante, anunció @armentapuebla_, quien dijo que iniciarán los trabajos para desarrollar la zona turística en inmediaciones del "Puente de la Transformación", incluso proyectó un mirador y área de juegos mecánicos.



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En breve será inaugurada fábrica de Fertipue

El gobernador también anunció que próximamente entrará en operaciones la fábrica ecoambiental de FertiPue, ubicada en las inmediaciones del Lago de Valsequillo, en la zona de San Francisco Totimehuacan.

El proyecto busca aprovechar el lirio acuático para la producción de fertilizantes y adoquines, contribuyendo al saneamiento del cuerpo de agua y a la generación de productos sustentables.

Por su parte, el alcalde Pepe Chedraui afirmó que el Puente de la Transformación representa un compromiso de campaña cumplido y destacó que la obra fortalecerá la conectividad entre dos de las principales juntas auxiliares del municipio.

Asimismo, expresó su respaldo al proyecto de desarrollo turístico impulsado por el gobierno estatal, al considerar que contribuirá a mejorar los ingresos y las oportunidades económicas de las familias de la región.

Editor: César A. García

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