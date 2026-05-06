Recuperan vehículos de carga y 296 llantas robadas en Puebla

Con la intervención de la Guardia Nacional, a través del operativo interinstitucional “Cero Robos”, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y respaldado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, se logró la recuperación de tres tractocamiones, dos semirremolques, tres dollys y 296 llantas nuevas para tráileres.

Como parte del Plan “Cero Robos”, en apoyo al autotransporte de carga, la Guardia Nacional (GN), mediante labores de inteligencia estratégica, participó de manera determinante en un operativo interinstitucional que derivó en el aseguramiento de vehículos de carga y mercancía robada en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, en el municipio de Puebla.

Esta acción representa un golpe contundente contra la delincuencia organizada, particularmente contra sus esquemas de operación relacionados con el establecimiento de depósitos transitorios utilizados para ocultar vehículos y mercancías robadas, lo que debilita sus bases logísticas.

La intervención se realizó en coordinación con la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), en estricto apego a las atribuciones legales de cada institución, lo que reafirma la relevancia de la coordinación interinstitucional como eje fundamental en el combate a los delitos que afectan al autotransporte de carga.

Después de que fue reportado el robo de un tractocamión, acoplado a un semirremolque cargado con 296 llantas nuevas para tráiler, la Guardia Nacional desarrolló trabajos de inteligencia que permitieron ubicar un inmueble donde presumiblemente se resguardaban la unidad y la mercancía.

Tras la obtención de la orden de cateo por parte de la autoridad judicial, se ejecutó el operativo correspondiente y se logró asegurar lo siguiente:

• 3 tractocamiones.

• 2 semirremolques cajas secas.

• 3 dollys.

• 296 llantas nuevas para tráiler.

Los vehículos, la mercancía y el inmueble quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, las instituciones de seguridad y procuración de justicia refrendan su compromiso de fortalecer la seguridad en las vías de comunicación del país, así como de continuar con la implementación de estrategias coordinadas que contribuyan a la prevención y combate del robo al autotransporte de carga, en beneficio de la ciudadanía.

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