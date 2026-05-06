CEPOSAMI y Casas Carmen Serdán participan en desfile del 5 de Mayo

En un ambiente de identidad, orgullo y convivencia familiar, miles de poblanas y poblanos presenciaron el desfile cívico-militar conmemorativo al 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, donde las escuelas participantes reconocieron la labor del Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI) y de los Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán, con la presentación de carros alegóricos inspirados en la esencia de estos proyectos insignia del Gobierno del Estado.

Ambas unidades, diseñadas por estudiantes de nivel básico, reflejaron de forma ilustrativa el trabajo permanente que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) lleva a cabo en favor de la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, así como el acompañamiento que brinda a las mujeres. En los vehículos caracterizados, desfiló personal que atiende a pacientes y usuarias de cada uno de los dos programas, respectivamente.

La presencia de CEPOSAMI y de los Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán en el desfile , refrendó que el compromiso actual de la administración estatal es proteger y cuidar la integridad de las familias con la construcción de redes de apoyo que permitan transformar vidas desde la atención con calidez que instruye la presidenta del Patronato del SEIDF, Ceci Arellano, y el humanismo que fomenta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través del Sistema Estatal DIF fortalece iniciativas que ponen a las personas al centro de las políticas públicas, en congruencia con la bioética social que promueve el gobernador Alejandro Armenta Mier, a fin de consolidar un estado cada vez más unido, sensible y solidario, al preservar las tradiciones que dan identidad y orgullo a las y los poblanos.

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