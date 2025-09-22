Armenta pide cohesión política a los diputados de la 4T rumbo a elecciones

En el marco del Primer Informe Legislativo de los diputados federales por Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier hizo un llamado a mantener la unidad entre las fuerzas políticas de Morena, PT y Partido Verde, para garantizar triunfos de cara al proceso electoral del 2027.
Este lunes, los 18 legisladores y legisladoras de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” presentaron el informe sobre el trabajo que han realizado en la Cámara de Diputados, durante su primer año de funciones.
Como invitados especiales acudieron el gobernador Armenta; el alcalde de la capital, Pepe Chedraui; el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila; y la presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez.
En el evento que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Universitario (CCU), los diputados emanados de la coalición oficialista resaltaron la aprobación de iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la reforma constitucional al Poder Judicial.
El coordinador de los legisladores poblanos, Juan Antonio González Hernández, aseguró que seguirán trabajando bajo la línea que establezca la presidenta de México y del gobernador, Alejandro Armenta, en beneficio del estado.
“Señor gobernador, hemos estado, estamos y estaremos siempre con usted, atentos y atentas a seguir trabajando con humildad, lealtad y cercanía”, expresó.
En su intervención, el titular del Poder Ejecutivo reconoció la cohesión que ha existido entre los diputados emanados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM) y pidió mantenerla en lo que resta de la LXVI Legislatura.
En ese sentido, apuntó que en conjunto con sus aliados de Fuerza por México y Nueva Alianza, deben seguir privilegiando la unidad y garantizar las victorias de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, que ya tuvo éxito en el 2024.
“El reto que tenemos en este año que concluye y en los años por venir es seguir manteniendo la cohesión política entre nuestra alianza política que tenemos en Puebla y que nos ha dado éxito”, comentó.
A la par, se comprometió a seguir brindando su apoyo para proyectos de obra comunitaria que sean gestionados por las y los diputados federales, de quienes reconoció su sensibilidad y cercanía con los poblanos.
Editor: Renato León