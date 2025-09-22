El Tri Sub-20, entre las plantillas más costosas del Mundial de Chile

El mundial sub-20 de Chile dará inicio el 28 de septiembre con todos los talentos estelares del mundo a punto de ponerse a prueba. Aunque las ausencias de grandes nombres ya consolidados también se hicieron presentes, la Selección Mexicana, es la tercera más cara del torneo y muy posiblemente sea una generación dorada.

El combinado nacional tiene rivales de jerarquía desde sus primeros juegos, pero la convocatoria mexicana tiene ciertos elementos que prometen aportar ese poder para enfrentar de igual a igual a las otras plantillas. De los 21 convocados, 19 juegan en la Liga MX y 14 han tenido minutos en el torneo, sumando 3 mil 242 minutos en sus registros, mientras que los dos externos suman un total de 2 mil 115.

La convocatoria: Pablo Lara (portero, Pumas)

Emmanuel Ochoa (portero, Cruz Azul)

Juan Liceaga (portero, Tapatío)

Everardo López (defensa, Toluca)

Jaziel Mendoza (defensa, Cruz Azul)

Diego Ochoa (defensa, FC Juárez)

Rodrigo Pachuca (defensa, Puebla)

César Bustos (defensa, Rayados)

Diego Sánchez (medio, Tigres)

Obed Vargas (medio, Seattle Sounders)

César Garza (medio, Dundee)

Iker Fimbres (medio, Rayados)

Elías Montiel (medio, Pachuca)

Alexéi Domínguez (medio, Pachuca)

Amaury Morales (medio, Cruz Azul)

Yael Padilla (delantero, Chivas)

Gilberto Mora (delantero, Tijuana)

Oswaldo Virgen (delantero, Toluca)

Mateo Levy (delantero, Cruz Azul)

Tahiel Jiménez (delantero, Santos Laguna)

Hugo Camberos (delantero, Chivas)

#Sub20 | Equipazo 🔥😤



La misma base de jugadores que nos dieron el título en el Premundial, está por disputar la Copa del Mundo en Chile.



¡Siempre con todo! 💪#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/8ENhku1wCa — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 19, 2025

El valor estimado de toda la plantilla mexicana es de aproximadamente 30 millones de euros. La participación mundialista iniciará contra Brasil, después, el primero de octubre contra España y cerrarán la fase contra Marruecos el cuatro de octubre.

Las figuras de peso como Lamine Yamal, Franco Mastantuno, Claudio Echeverri, Endrick o Vitor Roque no estarán en el torneo, no obstante, cada país llevará a varias jóvenes promesas que ya suenan para el futuro.

Argentina logró que el Bornemouth prestara al lateral Julio Soler, Brasil con una dupla de lujo conformado por Pedrinho del Zenit, Deivid Washington del Chelsea, Colombia con Neiser Villarrel como el flamante refuerzo del Cruzeiro y para Chile su estrella Francisco Rossel de la Universidad Católica De los demás países, Francia con Elyaz Zidane del Real Betis, España con Fortea del Real Madrid e Iker Bravo del Udinese, y por útlimo, Estados Unidos con Cole Campbell del Borussia Dortmund.

