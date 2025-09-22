Monreal augura que Armenta será de los mejores gobernadores de Puebla

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, auguró que Alejandro Armenta Mier será uno de los mejores gobernadores en la historia de Puebla.

En su mensaje político, durante el Primer Informe Legislativo de los diputados federales poblanos, Monreal Ávila aseguró que los gobiernos de Alejandro Armenta y Pepe Chedraui están empezando a transformar el estado.

El coordinador de la bancada morenista resaltó que tiene mucho tiempo conociendo a Armenta Mier, luego de que fueron compañeros de escaño en el Senado de la República hace siete años.

En ese sentido, lo calificó como una persona honesta, leal a sus principios y tolerante en su actuar, por lo que ha tenido apertura con todas las expresiones y grupos políticos al interior del movimiento.

“Creo en Alejandro Armenta y creo que será uno de los mejores gobernadores que ha tenido Puebla”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, al reconocer la apertura y tolerancia que ha tenido con los 18 diputados federales.



Apuntó que gracias al trabajo realizado por el titular del Poder Ejecutivo, quien el 14 de diciembre cumplirá el primer año de su sexenio, la transformación avanza en el estado y se le reconocerá como uno de los mejores gobernantes.

A la par, reconoció el desempeño que ha tenido el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, en conjunto con los 18 diputados y diputadas federales que representan a la entidad.

“Yo siento que está mejorando Puebla, después del estado que recibió el gobernador y el presidente municipal de la ciudad, y estoy seguro que ya le están dando rostro al estado de Puebla , por eso creo que el gobernador Alejandro Armenta y creo que será uno de los mejores gobernadores que haya tenido Puebla en la historia”, comentó.

Ricardo Monreal agradeció el respaldo político e institucional que ha tenido Puebla con el proyecto de nación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Bajo ese entendido, se comprometió a defender los recursos federales que recibirá el estado, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2026.

