Asesinan a Jonathan Gonzáles, exjugador de León y UdeG

El futbol ecuatoriano y mexicano se encuentran de luto tras el asesinato del jugador Jonathan González, de 31 años, quien tuvo un paso por clubes mexicanos como Leones Negros de la UdeG y Club León. El exfutbolista, conocido como “El Speedy”, fue víctima de un ataque armado en Ecuador.

De acuerdo con reportes de medios ecuatorianos, González murió de forma inmediata cuando sujetos armados irrumpieron en un domicilio del barrio Vista al Mar, en la ciudad de Esmeraldas, y dispararon en múltiples ocasiones contra él. El hecho ocurrió mientras el jugador compartía con familiares y amigos, quienes presenciaron el trágico suceso.

Jonathan González, nacido en enero de 1994, se destacó desde joven en el Independiente del Valle de Ecuador, lo que le valió su llegada a México en 2014 con los Leones Negros de la UdeG. Posteriormente tuvo un breve paso por el Club León antes de regresar a su país natal. Su carrera incluyó participaciones en clubes como Olimpia, LDU, Deportivo Cuenca y Dorados.

Recientemente, el jugador había logrado el ascenso a segunda división del fútbol ecuatoriano con el equipo 22 de Julio, lo que representaba una nueva oportunidad en su carrera deportiva.

El violento asesinato ha conmocionado a la comunidad futbolística de ambos países.

Desde el Patronato de Leones Negros nos unimos a la pena por el sensible fallecimiento de Jonathan Gonzalez, ex-jugador de La Manada en la temporada 14-15.



Enviamos nuestras más profundas condolencias hasta Ecuador 🇪🇨. Abrazo grande para familiares y amigos.



QEPD. 🖤🦁🕊️ pic.twitter.com/JRoCFvd48v — Leones Negros de la UdeG (@LeonesNegrosCF) September 20, 2025

