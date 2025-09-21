Whitney Houston “regresa” a los escenarios gracias a la IA

La legendaria intérprete Whitney Houston, fallecida en 2012, será protagonista de una innovadora gira titulada “The Voice of Whitney: A Symphonic Celebration” que recorrerá siete ciudades de Estados Unidos entre septiembre y noviembre de 2025.
El proyecto utiliza tecnología de Inteligencia Artificial (IA) para extraer y aislar la voz de la cantante de sus grabaciones originales, permitiendo que su voz clonada se presente junto a orquestas en vivo.
Geraldo Ramos, director ejecutivo de Moises.ai, empresa responsable del desarrollo tecnológico, explicó que “tuvimos que aislar la voz de Whitney de las grabaciones completamente mezcladas sin comprometer la fuerza emocional de su interpretación”
“Un concierto como este simplemente no habría sido posible hace cinco años, antes de que la tecnología de separación de voces alcanzara la precisión y fidelidad que ahora podemos ofrecer”, añadió.
La gira es organizada por los herederos de la artista en colaboración con Park Avenue Artists. El proceso de extracción vocal ha permitido obtener un audio con calidad cercana a la de estudio, haciendo posible que nuevas generaciones experimenten en vivo el poder vocal de una cantante destacada de su época.
El uso de la tecnología avanzada reabre los debates éticos y artísticos sobre el uso de las voces de artistas fallecidos.