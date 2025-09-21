Atleta poblano participará en el Maratón de Berlín 2025

Este domingo 21 de septiembre se celebrará el Maratón Internacional de Berlín 2025, uno de los eventos atléticos más emblemáticos del mundo que reunirá a 55 mil corredores de distintas nacionalidades. La prueba, reconocida por su trazado plano y veloz que culmina en la icónica Puerta de Brandeburgo, contará con la participación del maratonista poblano Alejandro Toledano Paz.

Toledano Paz, egresado del Instituto Tecnológico de Puebla, es un maratonista internacional con amplia trayectoria que ha representado a México en competencias de prestigio como Chicago, Nueva York, Boston, Argentina y Canadá. Su participación en Berlín consolida una carrera deportiva marcada por la disciplina y constancia.

La pasión por el atletismo se extiende en la familia Toledano, ya que en noviembre próximo sus hijos Ángel y José Raúl, de 18 y 15 años respectivamente, participarán en el Medio Maratón de Cancún 2025, dando continuidad al legado familiar de corredores que inspiran con su ejemplo de esfuerzo y perseverancia.

El Maratón de Berlín es considerado uno de los World Marathon Majors, junto con Boston, Nueva York, Chicago, Londres y Tokio, y es reconocido por ser escenario de múltiples récords mundiales debido a las condiciones favorables de su recorrido.

La participación de Alejandro Toledano representa un orgullo para Puebla y un ejemplo del talento deportivo mexicano en competencias internacionales.

