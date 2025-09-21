Participan 600 deportistas en Copa Indígena de Baloncesto en Zacatlán

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, inauguró la Copa Nacional Indígena “Oscar Diablo Castellanos” de baloncesto con la participación de 600 deportistas de diversos estados de México y la presencia de leyendas del baloncesto como Oscar “Diablo” Castellanos y Víctor Ávila. El evento, celebrado con honores a la bandera y la participación de la banda de música del Centro Escolar presidente Juan N. Méndez, destacó por fortalecer el tejido social y promover el turismo deportivo en la región.

Durante la ceremonia, la alcaldesa Sánchez subrayó que este tipo de eventos “fortalecen el cuerpo, alimentan el espíritu y regeneran el tejido social, creando espacios de bienestar y unión familiar”. Destacó el creciente posicionamiento de Zacatlán como destino para el turismo deportivo, reconociendo el apoyo de la Secretaría de Turismo Federal, la Secretaría de Desarrollo Turístico y el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (COMETUD).

Israel Hermosillo Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Baloncesto, reconoció el apoyo de la alcaldesa para la realización del evento y afirmó que “Zacatlán es un gran destino turístico para los deportes, pero en especial para el básquetbol“. Por su parte, José Luis Sosa Limón, presidente de COMETUD, reveló que el próximo torneo de esta copa también se realizará en Zacatlán debido a la gran sinergia lograda con el gobierno municipal.

La copa cuenta con la participación de equipos de Puebla, Estado de México, CDMX, Veracruz, Morelos, Oaxaca, Michoacán y Tlaxcala, entre otros estados. Para dar por inaugurado el evento, la presidenta Bety Sánchez realizó el tiro inaugural a la canasta, el cual logró encestar simbólicamente.

Te recomendamos: